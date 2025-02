E.ON: résultats annuels conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir atteint ses objectifs de résultats pour 2024 dans tous les segments d'activité, démontrant son rôle de leader dans la transition énergétique en Europe avec des investissements record.



E.ON a enregistré un EBITDA ajusté du groupe de 9,0 milliards d'euros pour l'exercice 2024. Les résultats se situent ainsi en haut de la fourchette des prévisions de 8,8 à 9,0 milliards d'euros et, comme prévu, en dessous du chiffre élevé de l'année précédente, qui était caractérisé par des effets exceptionnels positifs (2023 : 9,4 milliards d'euros).



Le résultat net ajusté du groupe d'environ 2,9 milliards d'euros (2023 : 3,1 milliards d'euros) se situe dans la fourchette de prévisions de 2,8 à 3,0 milliards d'euros.



' Nos investissements de 7,5 milliards d'euros établissent une nouvelle référence pour notre solidité financière et notre performance opérationnelle. Depuis notre réorganisation, nous n'avons jamais investi autant' a commenté le directeur général d'E.ON, Leonhard Birnbaum.



Pour 2025, E.ON prévoit une évolution positive de ses résultats avec un EBITDA ajusté du groupe compris entre 9,6 et 9,8 milliards d'euros et un résultat net ajusté du groupe entre 2,85 et 3,05 milliards d'euros.



D'ici 2028, l'EBITDA ajusté du groupe devrait dépasser 11,3 milliards d'euros et le résultat net ajusté du groupe atteindre environ 3,4 milliards d'euros.





