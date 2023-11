Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: réduction des émissions de CO2 à Mannstaedt information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - E.ON annonce une réduction importante de ses émissions de CO2 à Mannstaedt en optimisant l'efficacité énergétique.



Mannstaedt, le fabricant de profilés en aciers spéciaux laminés à chaud de Troisdorf, utilisera à l'avenir la chaleur résiduelle de ses installations de production pour l'injecter dans son propre réseau de distribution de chaleur.



L'entreprise réduira ainsi ses besoins énergétiques pour le chauffage intérieur de près de 40% et réduira ses émissions annuelles de CO 2 de plus de 1 800 tonnes.



Au total, le constructeur de Troisdorf prévoit d'économiser plus de 1 800 tonnes d'émissions de CO 2 par an grâce à cet ensemble de mesures.



Selon un calcul de la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, cela correspond aux émissions annuelles de 450 à 500 maisons individuelles anciennes chauffées au gaz.





