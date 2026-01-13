E.ON réalise avec succès une émission obligataire de 1,6 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 09:46
Cette émission comprend une obligation de 750 millions d'euros à échéance de 8 ans et à coupon de 3,448 % et une obligation verte de 850 millions d'euros à échéance de 12 ans et à coupon de 3,895 %.
Cette obligation verte à 12 ans constitue la première émission réalisée dans le cadre du nouveau dispositif de financement vert publié par E.ON en novembre 2025.
Ce dispositif privilégie les investissements dans les réseaux énergétiques, principal actif d'E.ON. Les activités éligibles comprennent les réseaux en Allemagne, en Suède, en République tchèque et en Pologne.
La directrice financière d'E.ON, Nadia Jakobi, a déclaré : " Avec cette émission obligataire, nous avons franchi une étape importante pour sécuriser une partie de nos besoins de financement pour 2026, que nous estimons généralement entre 3,5 et 5 milliards d'euros".
"Cette première émission d'obligations vertes, réalisée dans le cadre de notre nouveau dispositif de financement vert, réaffirme l'engagement fort d'E.ON à impulser la transition énergétique verte en Europe, grâce à une stratégie de financement durable ambitieuse " rajoute Nadia Jakobi.
