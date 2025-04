E.ON: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - E.ON stagne et sous-performe ainsi la tendance favorable à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 16 à 15,5 euros sur le titre du groupe énergétique allemand.



Soulignant que l'action a grimpé de 44% depuis un creux à la mi-janvier et de 34% depuis le début de l'année, le broker estime que la hausse des bénéfices supérieure à celle des pairs est prise en compte et il attend un meilleur point d'entrée.





Valeurs associées E.ON 15,0300 EUR XETRA -0,17%