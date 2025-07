E.ON: installe sa 10 000e station secondaire numérique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 12:42









(Zonebourse.com) - E.ON annonce la mise en service en juillet 2025 de sa 10 000e station secondaire numérique sur ses réseaux allemands.



Cette étape marque l'accélération de la digitalisation des réseaux de distribution face à la montée en puissance des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des pompes à chaleur. Le groupe a déjà raccordé plus de 1,9 million d'installations renouvelables, représentant plus de 103 GW.



Les stations secondaires numériques, qui relient les réseaux moyenne et basse tension, assurent en temps réel jusqu'à 2 millions de mesures par minute, améliorant la stabilité et l'efficacité des réseaux.



Grâce à une standardisation interne, E.ON peut désormais en déployer jusqu'à 500 par mois.



Thomas König, membre du directoire en charge des réseaux, souligne que ces équipements permettent d'optimiser la capacité locale et d'intégrer davantage d'énergies renouvelables tout en posant les bases de solutions innovantes.





