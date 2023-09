Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: installe des bornes de recharge en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - E.ON a remporté le contrat de construction et d'exploitation de plus de 1 200 nouvelles bornes de recharge rapide sur environ 140 sites par le ministère du Numérique et des Transports à Munich.



Au total, environ 8 000 nouvelles bornes de recharge viendront s'ajouter à l'infrastructure de recharge existante en Allemagne.



Patrick Lammers, membre du conseil d'administration des solutions clients chez E.ON SE : ' L'objectif est d'avoir 15 millions de véhicules électriques sur les routes allemandes d'ici 2030. Pour y parvenir, nous nous engageons à développer rapidement l'infrastructure de recharge afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Nous sommes convaincus que c'est ainsi que nous pourrons atteindre les objectifs climatiques dans le secteur des transports.'





