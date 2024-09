Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: installe 300 bornes de recharge chez MediaMarktSaturn information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - E.ON annonce une collaboration avec MediaMarktSaturn afin d'installer quelque 300 nouvelles bornes de recharge rapide pour voitures électriques dans 80 magasins MediaMarktSaturn en Allemagne d'ici 2026.



Les premières bornes seront disponibles dès 2024, permettant aux clients de recharger jusqu'à 200 kilomètres d'autonomie en 10 minutes pendant leurs achats.



Ce partenariat renforce le réseau E.ON Drive et soutient la transition vers une mobilité plus durable, tout en rendant les magasins MediaMarktSaturn plus attractifs.





