E.ON: impliqué dans la construction d'une centrale biomasse information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - E.ON indique qu'il assurera planification, la construction et l'ingénierie des procédés de la nouvelle centrale biomasse à cogénération de Gerolsteiner.



Cette installation, alimentée par des copeaux de bois régionaux, couvrira jusqu'à 95 % des besoins en chaleur et 20 % de la consommation électrique du site dans la région de la Vulkaneifel (Allemagne), permettant d'économiser plus de 7 000 tonnes de CO₂ par an.



Le projet s'inscrit dans la stratégie climatique de Gerolsteiner, qui a déjà atteint en 2024 son objectif de réduction des émissions de 59 % fixé pour 2030. Le Premier ministre Alexander Schweitzer a salué cet engagement, le qualifiant de 'modèle de durabilité'.





Valeurs associées E.ON 15,8000 EUR XETRA +0,96%