Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: émission d'obligations vertes pour 1,5 milliard information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 08:10









(CercleFinance.com) - E.ON indique avoir émis avec succès deux tranches obligataires d'un volume combiné de 1,5 milliard d'euros, adossé à un carnet d'ordres record combiné de 4,3 milliards, pour financer des projets durables axés sur la transition énergétique.



Cette émission se compose de 750 millions d'euros d'obligations vertes à échéance mars 2029, avec un coupon de 3,75%, et de 750 millions d'euros d'obligations vertes arrivant à échéance en août 2033, avec un coupon de 4,00%.



Un environnement de marché attractif a ainsi permis à E.ON de préparer de manière significative ses besoins de financement pour 2024, ceux pour 2023 ayant déjà été couverts par une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros en janvier.





Valeurs associées E.ON XETRA +0.50%