E.ON: développe ses recharges électriques avec Siemens

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure et E.ON Drive Infrastructure ont signé un accord pour fournir une infrastructure de recharge rapide intelligente et efficace à des millions de véhicules électriques circulant en Europe.



Les deux entreprises ont signé un accord-cadre global qui comprend l'accès au service de gestion en ligne Sifinity Control, en plus des stations de recharge à courant continu.



L'accord-cadre permettra aux deux entreprises de renforcer l'infrastructure de recharge dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.



Cela permet à E.ON de lancer au moins 1 000 nouveaux points de charge publics à haute puissance par an.



Arjan Van Der Eijk, Chief Operating Officer d'E.ON Drive Infrastructure a déclaré : ' Avec Siemens, nous avons un autre fournisseur solide à bord qui nous soutient avec ses solutions pour l'expansion de notre réseau de recharge public en Europe. La combinaison d'un matériel fiable et des services sur mesure assurent un réseau stable et une recharge optimisée'.





