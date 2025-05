E.ON: des bénéfices en progression en 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - E.ON publie un résultat net ajusté en hausse de 22% à 1,27 milliard d'euros et un EBITDA ajusté en croissance de 18% à 3,23 milliards au titre du premier trimestre 2025, dépassant légèrement les attentes selon Oddo BHF.



'Ces bons résultats soulignent la performance opérationnelle et l'accent mis sur les réseaux d'énergie et les solutions durables pour les clients', affirme l'énergéticien allemand, qui 'maintient pleinement ses prévisions pour 2025 et pour 2028'.



E.ON indique aussi avoir investi 1,5 milliard d'euros sur les trois premiers mois de 2025, un montant en augmentation de plus de 13% en comparaison annuelle, des investissements consacrés pour la plupart à ses activités de réseau.



Par ailleurs, il indique que son conseil d'administration proposera, à l'AG du 15 mai, de verser un dividende de 0,55 euro par action au titre de l'exercice 2024, en hausse de 4% par rapport à celui de l'année précédente.





Valeurs associées E.ON 14,8850 EUR XETRA +1,29%