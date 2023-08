E.ON: croissance de 40% de l'EBITDA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'énergie E.ON publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net ajusté de plus de 2,3 milliards d'euros, contre 1,4 milliard un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté en augmentation de 40% à 5,7 milliards.



Le groupe allemand précise que ses deux segments, les réseaux énergétiques et les solutions clients, ont contribué à cette progression, avec des EBITDA ajustés qui ont atteint respectivement 3,5 et 2,2 milliards d'euros.



'Après une longue période de crise, nous sentons que les vents contraires diminuent', indique son CEO Leonhard Birnbaum, qui voit ses marchés se redresser de plus en plus et souligne une demande grandissante pour ses solutions liées à la transition énergétique.



E.ON rappelle avoir relevé fin juillet ses objectifs pour 2023, visant maintenant un EBITDA ajusté entre 8,6 et 8,8 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net ajusté de 2,7 à 2,9 milliards, soit un BPA ajusté de 1,03 à 1,11 euro.