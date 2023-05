Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: commande de bornes de recharge rapide à alpitronic information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - Pour développer la recharge ultra-rapide en Europe, E.ON annonce avoir commandé 4500 bornes supplémentaires au fabricant italien alpitronic, bornes qui doivent être utilisées dans les projets clients et pour la recharge publique d'ici 2025.



La dernière génération de bornes avec des puissances entre 50 et 400 kW sera utilisée pour couvrir un large éventail de besoins, de la recharge sur le lieu de travail ou lors des courses, à la recharge ultrarapide sur l'autoroute.



Les partenaires mettent également en commun leur expertise pour la mise en place de solutions de recharge pour les poids lourds et la future recharge au mégawatt. Des premiers sites pilotes doivent être établis sur différents sites européens d'ici 2024.





Valeurs associées E.ON XETRA +0.44%