E.ON: adopte des directives éthiques pour l'utilisation d'IA information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - E.ON annonce que ses organes dirigeants et sociaux ont adopté des directives communes sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle (IA) en novembre 2024.



Ce cadre éthique vise à maximiser les bénéfices des systèmes d'IA, comme la maintenance prédictive et l'analyse d'images, tout en soutenant les employés.



L'accord, aligné sur la réglementation de l'UE en matière d'IA, inclut un programme de formation destiné aux 75 000 employés d'E.ON pour garantir une utilisation compétente et responsable de ces technologies.



Victoria Ossadnik, membre du conseil d'administration, souligne que l'accord prépare les employés aux défis futurs et optimise le potentiel de l'IA.



'Ce pas stratégique reflète l'engagement d'E.ON en faveur d'une innovation éthique et responsable', indique en substance la société.





