E.ON: acquisition de la start-up elvah information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 11:57

(CercleFinance.com) - E.ON annonce acquérir 100% des actifs d'elvah, une start-up de mobilité électrique fondée en 2020, et qui aide les conducteurs à trouver une option de recharge disponible, fiable et abordable via une application.



D'abord déployées chez E.ON Drive et faisant partie d'E.ON One, la technologie et l'application développées par elvah offrent aux clients un accès convivial à plus de 300.000 bornes de recharge dans 40 pays.



'L'application génère un score à partir de données en temps réel et des commentaires des clients sur le processus de recharge, informant les utilisateurs de la fiabilité et de la commodité des bornes disponibles', explique le groupe énergétique allemand.