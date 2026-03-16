E.ON a installé un million de compteurs intelligents
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:05
Cette étape importante souligne le rôle de premier plan d'E.ON dans le déploiement des compteurs intelligents et la numérisation du réseau de distribution allemand.
En Allemagne, près d'un compteur intelligent sur deux est installé sur le réseau E.ON. Dans les années à venir, environ 500 000 systèmes de comptage intelligents supplémentaires devraient être déployés chaque année.
Ces dispositifs intelligents fournissent aux gestionnaires de réseau des informations en temps réel sur l'état du réseau de distribution, permettant ainsi un contrôle efficace et une plus grande fiabilité pour un approvisionnement énergétique stable.
Thomas König, membre du directoire d'E.ON en charge des réseaux énergétiques, a déclaré : " Nous poursuivrons le déploiement de ces compteurs, en nous concentrant sur les domaines où ils apportent le plus de valeur ajoutée : pompes à chaleur, infrastructures de recharge, systèmes de stockage d'énergie par batteries, installations photovoltaïques et autres consommateurs flexibles. "
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