 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 699,53
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

E.ON a cédé sa filiale tchèque Gas Distribution à GasNet
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:03

(Zonebourse.com) - E.ON a signé un accord pour la vente de sa filiale tchèque Gas Distribution à GasNet, une société du groupe CEZ.

Gas Distribution exploite le réseau de gaz en Bohême du Sud et dans certaines parties de la région de Vysocina.

Gas Distribution gère un réseau de 4 600 kilomètres de gazoducs avec un total de 111 000 points clients, emploie environ 120 personnes et a distribué 2,8 TWh de gaz en 2024.

GasNet gère un réseau de 65 000 kilomètres de gazoducs, compte plus de 2 200 employés, dessert environ 2,2 millions de points clients et distribué plus de 59 TWh de gaz l'année dernière.

' Cette étape nous permet de poursuivre la transition vers l'énergie verte en Europe en tant que meneur de jeu et de poursuivre nos objectifs ambitieux de croissance et d'investissement ', a déclaré Thomas König, COO Networks chez E.ON..

Valeurs associées

E.ON
14,985 EUR XETRA +0,40%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank