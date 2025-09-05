E.ON a cédé sa filiale tchèque Gas Distribution à GasNet
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:03
Gas Distribution exploite le réseau de gaz en Bohême du Sud et dans certaines parties de la région de Vysocina.
Gas Distribution gère un réseau de 4 600 kilomètres de gazoducs avec un total de 111 000 points clients, emploie environ 120 personnes et a distribué 2,8 TWh de gaz en 2024.
GasNet gère un réseau de 65 000 kilomètres de gazoducs, compte plus de 2 200 employés, dessert environ 2,2 millions de points clients et distribué plus de 59 TWh de gaz l'année dernière.
' Cette étape nous permet de poursuivre la transition vers l'énergie verte en Europe en tant que meneur de jeu et de poursuivre nos objectifs ambitieux de croissance et d'investissement ', a déclaré Thomas König, COO Networks chez E.ON..
Valeurs associées
|14,985 EUR
|XETRA
|+0,40%
A lire aussi
-
L'économie de la zone euro a ralenti comme prévu au deuxième trimestre 2025, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat. La croissance du produit intérieur brut (PIB) des 20 pays partageant l'euro a décéléré à 0,1% sur la période d'avril à fin ... Lire la suite
-
L'agence portugaise enquêtant sur les accidents aériens et ferroviaires a annoncé qu'elle publiera vendredi une note présentant les "premières constatations confirmées" sur l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne mercredi, dont les causes précises ... Lire la suite
-
Amazon a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010, a révélé le géant américain du commerce en ligne vendredi sur son site. L'entreprise avait dévoilé en mai à l'occasion du sommet Choose ... Lire la suite
-
Le gendarme boursier espagnol a annoncé vendredi avoir donné son feu vert à l'OPA hostile de la banque BBVA sur sa concurrente Sabadell, une opération qui pourrait donner naissance à un géant européen capable de rivaliser avec Santander, BNP Paribas ou HSBC. La ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer