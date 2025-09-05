E.ON a cédé sa filiale tchèque Gas Distribution à GasNet information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 10:03









(Zonebourse.com) - E.ON a signé un accord pour la vente de sa filiale tchèque Gas Distribution à GasNet, une société du groupe CEZ.



Gas Distribution exploite le réseau de gaz en Bohême du Sud et dans certaines parties de la région de Vysocina.



Gas Distribution gère un réseau de 4 600 kilomètres de gazoducs avec un total de 111 000 points clients, emploie environ 120 personnes et a distribué 2,8 TWh de gaz en 2024.



GasNet gère un réseau de 65 000 kilomètres de gazoducs, compte plus de 2 200 employés, dessert environ 2,2 millions de points clients et distribué plus de 59 TWh de gaz l'année dernière.



' Cette étape nous permet de poursuivre la transition vers l'énergie verte en Europe en tant que meneur de jeu et de poursuivre nos objectifs ambitieux de croissance et d'investissement ', a déclaré Thomas König, COO Networks chez E.ON..





