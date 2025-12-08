DZ Bank très positif sur Air Liquide

(AOF) - Air Liquide (-1,01%, à 161,42 euros) recule malgré le soutien de DZ Bank, dont la recommandation sur l'action du groupe français est à l’Achat, assortie d’un objectif de cours de 210 euros. Les analystes estiment que le géant des gaz industriels évolue dans un marché stable, caractérisé par de fortes barrières à l’entrée. L’entreprise profite en outre de contrats d’approvisionnement de long terme et des installations sur-place qui permettent de fidéliser les clients.

Par conséquent, le groupe dispose d'une "stabilité exceptionnelle" de son chiffre d'affaires et d'un "réel pouvoir de fixation des prix", expliquent les analystes. Enfin, ces derniers évoquent une stratégie de croissance cohérente, comme l'illustre l'acquisition récente de DIG Airgas en Corée du Sud.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 27,1 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,54 %, puis gaz & services (marchés globaux, technologies, ingenierie et construction);

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier présidant le conseil de 14 administrateurs, François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- simplification de l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques,

- focus sur la rentabilité : gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (3 cessions en Afrique, 7 acquisitions au 1 er semestre), efficacité industrielle, (extension des centres de services partagé) et optimisation de l’usage des données, d’où des gains d’efficacité de 434 M€ à fin septembre,

- focus sur la santé, à domicile et dans les gaz à forte valeur ajoutée,

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés -expertise data, IoT, molécules. ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- par le biais de captage et stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone et 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- d’où une très rapide baisse de l’intensité carbone dès 2024 :- 41 % vs 2015,

- participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec Totalenergies de TEAL Mobility, futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène pour poids lourds,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs via :

- les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

-

- Les investissements en cours d’exécution, au niveau record de 4,9 Mds€ à fin septembre dont 1 Md€ pour l’Electronique au service du secteur des semi-conducteurs et 2 Mds€ pour la transition énergétique ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique ;

- Bilan sain avec, à fin septembre, un retour sur fonds propres de 33,5 %, une dette nette de 9,4 Mds€ et un autofinancement libre de 4,95 Mds€.

Défis

- Vers une probable montée des investissements aux Etats-Unis (faible exposition au risque douanier, les activités industrielles étant locales) qui bénéficieront de 2 crédits d’impôt, l’un pour les projets en hydrogène faible en carbone, l’autre pour les clients semi-conducteurs ;

- Vers l’acquisition, effective au 1 er semestre 2026 du coréen DIG Airgas (510 M€ de chiffre d’affaires), pour une valeur d’entreprise de 2,85 Mds€, financée par la dette et de l’indien NovaAir, plateforme de services liés au gaz industriel ;

- Après une hausse de 0,9 % des ventes sur 9 mois, anticipations confirmées pour 2025, dernière année du plan Advance : progression de la marge opérationnelle et du résultat net courant et retour sur capitaux employés supérieur à 10 % ;

- Ambition 2025-26 confirmée d’une marge opérationnelle portée de 19,9 à près de 22 % ;

- Dividende 2024 de 3,3 €.