DZ Bank passe à l'achat sur Carl Zeiss Meditec
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:38
Dans une note détaillée, DZ Bank indique que la société de technologie et d'appareils médicaux allemande a traversé un exercice 2024-2025 complexe, marqué par des déstockages en Chine et un environnement macro-économique atone. Toutefois, les mesures d'efficacité et la reprise attendue du marché des équipements de base devraient se faire ressentir dès l'exercice 2026.
Les analystes de la banque allemande estiment également que la société va jouir d'une bonne dynamique opérationnelle avec notamment, en Chine, une pression sur les marges, due au programme de centralisation des achats, qui commence à se stabiliser, et une demande qui reste solide en ophtalmologie pour les systèmes de chirurgie réfractive et une croissance. En outre, DZ Bank prévoit une croissance à deux chiffres des ventes de consommables (lentilles intraoculaires), ce qui devrait soutenir la marge brute à moyen terme.
En ce qui concerne la situation financière, les analystes rappellent que le bilan reste extrêmement solide avec une position de trésorerie nette confortable. La réduction proposée du dividende à 0,40 euro pour l'exercice à venir reflète une approche prudente de gestion de capital pendant la phase de restructuration des stocks, avant un retour à une politique plus généreuse en 2027.
Face à ces éléments, DZ Bank a relevé le titre de conserver à acheter, mais a réduit sa cible de cours de 42 à 31 euros.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 14:38:00.
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