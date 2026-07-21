Dyne Therapeutics s'effondre après avoir lancé une offre publique de vente d'actions de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 juillet - ** L'action de Dyne Therapeutics DYN.O a reculé de 14 % à 20,50 dollars après la clôture, alors que la société envisage de lever des fonds par émission d'actions ** DYN, société spécialisée dans les maladies neuromusculaires, lance une émission d'actions de 300 millions de dollars
** Morgan Stanley, Jefferies et Evercore en tant que co-chefs de file, aux côtés de LifeSci Capital et Raymond James
** L'action DYN a clôturé en hausse de 1,6 % à 23,83 dollars mardi, soit une progression de 22 % depuis le début de l'année ** La société, basée à Waltham, dans le Massachusetts, compte environ 165,3 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de près de 4 milliards de dollars
** Sur 16 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 1 la note “conserver”; l'objectif de cours médian est de 40 dollars, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer