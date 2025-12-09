Dyne Therapeutics glisse après avoir dévoilé une offre d'actions de 300 millions de dollars

9 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Dyne Therapeutics DYN.O chutent de 14 % à 19,09 $

** DYN a lancé lundi soir une offre publique de 300 millions de dollars d'actions

** L'action a clôturé en hausse de 9,5 % lundi après des données positives concernant son médicament contre l'atrophie musculaire

** Morgan Stanley, Jefferies, Stifel et Guggenheim Securities sont les co-chefs de file de l'offre

** Les produits seront utilisés pour rembourser la dette et faire avancer le développement de son pipeline, entre autres

** DYN a 142,6 millions d'actions en circulation au 30 septembre, selon son prospectus

** 13 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; PT médian de 38 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action DYN était en baisse de 5,8 % depuis le début de l'année