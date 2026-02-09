Dynatrace grimpe en flèche après des résultats trimestriels en hausse et un rachat d'actions d'un milliard de dollars

9 février - ** Les actions de la société de logiciels Dynatrace DT.N ont augmenté de 5,8 % à 35,67 $ après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26; elle les estime désormais entre 2,005 et 2,010 milliards de dollars, contre 1,985 à 1,995 milliards de dollars précédemment

** Annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars

** Augmentation de 16 % du chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) à 1,97 milliard de dollars au troisième trimestre

** La société de courtage BTIG note que l'entreprise a connu trois trimestres consécutifs de croissance nette de plus de 10 % des nouveaux revenus récurrents, et s'attend à un quatrième trimestre de croissance de plus de 10 %

** L'action a chuté de près de 44 % au cours de l'année écoulée