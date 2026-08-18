Dynatrace en hausse après l'annonce du prix d'une émission d'obligations convertibles de 1,25 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Dynatrace, fournisseur de logiciels de surveillance cloud basés sur l'IA DT.N , voit son action progresser de 1,2 % à 48,18 dollars avant l'ouverture mardi, après avoir conclu une levée de fonds ** La société basée à Boston, dans le Massachusetts, annonce le prix de son émission privée de 1,25 milliard de dollars d'obligations échangeables à 0 %, arrivant à échéance le 1er septembre 2031

** Le prix d’échange de 64,27 dollars représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 47,61 dollars lundi ** L'action DT a reculé de 3 % lundi après que la société a dévoilé l'offre destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise

** La société a l’intention d’utiliser environ 145,9 millions de dollars du produit net pour couvrir le coût des opérations de couverture, et prévoit d’utiliser environ 134,7 millions de dollars pour racheter 2,83 millions d’actions auprès de certains acquéreurs des obligations ** Cette offre intervient une semaine après que DT a conclu un accord en vue d’acquérir Arize, une plateforme d’observabilité de l’IA , pour 915 millions de dollars, dont 815 millions en espèces et des attributions d’actions aux employés d’Arize

** À la clôture de lundi, l’action DT a progressé d’environ 19 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse d’environ 10 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 36 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian est de 60 dollars, selon les données de LSEG