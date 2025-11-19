 Aller au contenu principal
Dycom Industries atteint un niveau record grâce à des prévisions optimistes et à un accord de 1,95 milliard de dollars pour l'acquisition de Power Solutions
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions de l'entreprise de télécommunications Dycom Industries DY.N augmentent de 16 % pour atteindre un niveau record de 342 $

** La société réduit la fourchette de ses prévisions de revenus pour l'exercice 26 à 5,35 milliards de dollars - 5,425 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 5,29 milliards de dollars - 5,425 milliards de dollars

** DY annonce également un accord pour l'acquisition de Power Solutions, un entrepreneur en électricité pour les centres de données, évalué à 1,95 milliard de dollars

** DY dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, citant "l'accélération de la construction de fibres, une augmentation massive des besoins des centres de données, et l'arrivée très attendue de BEAD"

** Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) est un programme fédéral américain visant à améliorer l'accès à l'internet dans les zones mal desservies

** DY dépasse les estimations de bénéfices pour le septième trimestre consécutif, selon les données de LSEG

** Les 9 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 312,5 $ - LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, DY est en hausse de plus de 90 % depuis le début de l'année

