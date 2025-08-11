Dyadic International Inc devrait afficher une perte de 6 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dyadic International Inc DYAI.OQ DYAI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Jupiter en Floride devrait faire état d'une hausse de 55,5% de ses revenus à 600 mille dollars contre 385,9 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Dyadic International Inc est une perte de 6 cents par action.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Dyadic International Inc est de 9,00 $, soit environ 89,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,94 $

