DXC Technology progresse grâce à la collaboration avec Ripple pour la technologie bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de la société de services informatiques DXC Technology DXC.N augmentent de 2,9 % à 14,97 $

** Co s'associe à la société fintech ripple pour intégrer la garde d'actifs numériques et les paiements dans les systèmes bancaires Hogan de DXC

** Le partenariat permet aux banques de connecter leur infrastructure existante avec des outils de garde et de paiement basés sur la blockchain

** La technologie de Ripple devient accessible aux clients de Hogan pour le stockage d'actifs numériques et le soutien aux transactions

** En 2025, l'action a chuté de 26,7 %