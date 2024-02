DXC Technology affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions grâce à la reprise de la demande en matière d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

DXC Technology DXC.N a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande pour ses solutions en nuage de la part de clients qui se tournent vers l'intelligence artificielle (AI).

Les opérations du secteur des technologies de l'information ont connu une évolution massive des services traditionnels vers les services en nuage, les clients se tournant de plus en plus vers des processus de travail plus agiles, plus productifs et plus respectueux des coûts.

En outre, DXC a tiré des bénéfices importants de son activité numérique et de ses partenariats, ce qui lui a permis d'étendre ses services d'informatique en nuage.

Les petites entreprises telles que DXC sont en concurrence avec Accenture ACN.F , IBM IBM.N et Amazon AMZN.O AWS pour les services informatiques et professionnels et les services d'informatique en nuage.

Les actions de DXC ont augmenté de 1,4 % dans les échanges après la cloche.

La société basée à Tysons, en Virginie, a déclaré un chiffre d'affaires de 3,40 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes de 3,36 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté a été de 87 cents par action, supérieur aux estimations de 77 cents par action.

Bien que DXC ait connu un bon trimestre, la société de services informatiques a resserré ses prévisions annuelles pour la troisième fois.

DXC prévoit de réaliser un chiffre d'affaires annuel compris entre 13,63 et 13,67 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 13,58 à 13,73 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 3 et 3,05 dollars par action pour 2024, contre une fourchette précédente de 3,15 à 3,40 dollars.

Séparément, la société a également nommé Raul Fernandez au poste de président-directeur général, avec effet immédiat. M. Fernandez était président-directeur général par intérim de DXC depuis décembre 2023.