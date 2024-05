DWS va proposer le patron européen de Morgan Stanley à la présidence de son conseil de surveillance

Le gestionnaire d’actifs allemand DWS, filiale de Deutsche Bank, va proposer l’élection d’Oliver Behrens au poste de président de son conseil de surveillance lors de son assemblée générale prévue le 6 juin. L’actuel président Karl von Rohr avait informé DWS en avril 2023 qu’il souhaitait quitter son rôle après six ans à ce poste et redevenir simple membre du conseil de surveillance.

Oliver Behrens est le directeur général de Morgan Stanley Europe depuis 2017. Il a rejoint la banque américaine en 2015 pour superviser ses activités allemande et autrichienne. Entre 2006 et 2015, Oliver Behrens a siégé au conseil d’administration de Deka Bank. L’intéressé connaît parfaitement le groupe Deutsche Bank et en particulier DWS pour y avoir fait ses armes de 1992 à 2005 lorsque le gestionnaire se nommait encore Deutsche Asset Management.

Si son élection est validée, Oliver Behrens sera aussi membre du comité mixte dirigé par James von Moltke, actuel directeur financier et responsable de la gestion d’actifs au sein du directoire de la Deutsche Bank.

La Deutsche Bank veut par ailleurs réduire le nombre de membres de son directoire présents dans les conseils de surveillance des filiales du groupe, d’autant que DWS se trouve partiellement indépendant de sa maison-mère. Ainsi, James von Moltke a retiré sa candidature pour la présidence du conseil de surveillance de DWS. Quant à Bernd Leukert, responsable de la technologie, de la date et de l’innovation de Deutsche Bank, il quittera le conseil de surveillance du gestionnaire allemand à l’issue de l’AG du 6 juin après quatre ans de présence.

Adrien Paredes-Vanheule