La Banque d'Angleterre continuera de maintenir son approche progressive et prudente pour le retrait supplémentaire de la contrainte de politique monétaire dans un environnement marqué par une incertitude accrue et le risque persistant d'inflation. À l'heure actuelle, la politique monétaire au Royaume-Uni est clairement restrictive.

De plus, la croissance des salaires reste forte, en particulier dans le secteur privé.

(AOF) - "Comme prévu, la Banque d'Angleterre a laissé son taux directeur inchangé à 4,50% Un seul membre a voté en faveur d'une réduction de 25 points de base. Comme les autres grandes banques centrales, la Banque d'Angleterre a évoqué une incertitude accrue liée au commerce et à la géopolitique. Cela signifie que les décisions de politique monétaire continueront d'être fortement dépendantes des données", souligne Ulrike Kastens, économiste senior Europe pour DWS.

DWS : "La Banque d'Angleterre continuera de maintenir son approche progressive et prudente"

