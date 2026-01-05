 Aller au contenu principal
DWS Investment détient moins de 5% du capital et des votes de Viridien
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 17:19

La société de droit allemand DWS Investment, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Viridien et détenir, pour le compte desdits fonds, 4,90% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions Viridien détenues à titre de collatéral.

