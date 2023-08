DWS Group : Markus Kobler nommé directeur financier

(AOF) - DWS Group a annoncé que Markus Kobler sera le nouveau directeur financier et membre du conseil d'administration de DWS, à compter du 1er novembre prochain. En tant que chef de la division CFO, il sera responsable des finances, de la fiscalité, de la planification et de la gestion des capitaux, de la gestion des risques et des relations avec les investisseurs. Comme annoncé précédemment, Claire Peel, actuellement directrice financière de DWS, a décidé de se retirer au début de l'année. Elle quittera l'entreprise le 30 septembre.

Markus Kobler est directeur financier et membre du comité exécutif d'Allianz Global Investors depuis 2013 et dirige Allianz Global Investors au Royaume-Uni depuis 2020.

Avant de rejoindre Allianz Global Investors, Il était directeur général à la banque Julius Baer à Zurich et à Singapour.

Il est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Saint-Gall et d'un doctorat de l'Université de Bâle.