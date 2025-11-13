DWS et Nippon Life India AM dévoilent une collaboration stratégique

(AOF) - Le gestionnaire d'actifs allemand, DWS et Nippon Life India Asset Management, le quatrième plus grand gestionnaire d'actifs en Inde, ont annoncé qu'ils prévoyaient de conclure une collaboration stratégique dans les alternatives, les passifs et la distribution mondiale. Dans le cadre du mémorandum d'accord (MoU), DWS prévoit d'acquérir une participation minoritaire de 40 % dans Nippon Life India AIF Management (NIAIF) afin d'accélérer le développement de l'activité d'investissements alternatifs de Nippon Life India.

"Bien que l'entreprise soit encore dans une phase précoce de croissance, elle a déjà développé une gamme complète de produits alternatifs, incluant le crédit privé, les actions cotées, l'immobilier et le capital-risque," expliquent les 2 partenaires. Grâce à la coentreprise envisagée, NIAIF prévoit d'étendre sa gamme de produits et d'élargir sa couverture auprès des investisseurs internationaux via la portée mondiale de DWS.

DWS et Nippon Life India Asset Management (NAMI) envisagent également d'établir une coopération stratégique pour lancer conjointement des produits passifs pour les marchés indiens et Ucits, en tirant parti des solides capacités passives de chaque partie tout au long de la chaîne de valeur. Ils comptent par ailleurs mettre en place un arrangement de distribution mondiale visant à développer et distribuer des fonds communs de placement activement gérés avec des stratégies axées sur l'Inde via le réseau de distribution mondial de DWS.

Cette collaboration envisagée représente un partenariat à long terme combinant l'expertise de NAMI en matière d'investissement en Inde et son réseau d'investisseurs établi dans le pays avec l'expertise mondiale de DWS en investissements passifs et alternatifs.

Stefan Hoops, PDG de DWS, a déclaré : "L'Inde est l'un des marchés clés de croissance pour les gestionnaires d'actifs mondiaux pour les prochaines décennies et constitue depuis longtemps une ambition stratégique pour DWS. Nous sommes ravis de nous associer à NAMI pour investir dans une franchise bien établie afin de répondre conjointement à la demande croissante d'investissements à long terme dans l'économie indienne. Les accords envisagés abordent trois de nos priorités : stimuler la croissance dans les investissements alternatifs et passifs, tenir notre promesse de tirer parti de nos partenariats solides en Asie, et poursuivre notre ambition de devenir "top 5 dans les top 5"."