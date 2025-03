DWS et Deutsche Bank dévoilent une coopération stratégique dans le crédit privé

(AOF) - DWS et Deutsche Bank ont annoncé le lancement d'une coopération stratégique visant à développer l’origination et les opportunités d’investissement en crédit privé pour les clients du premier. Dans ce cadre, le gestionnaire d’actifs bénéficiera d’un accès privilégié à certaines opportunités de financement adossé à des actifs, de prêts directs et d’autres actifs de crédit privé générés par la banque allemande.

Stefan Hoops, directeur général de DWS, a déclaré : " L'origination est le principal facteur de différenciation pour les gestionnaires d'actifs alternatifs, en particulier dans le financement adossé à des actifs, qui nécessite des canaux d'origination très différents de ceux du prêt direct. Associer l'expertise approfondie et établie de Deutsche Bank en matière d'origination et son vaste réseau de relations dans l'économie réelle avec les 50 ans d'expérience de DWS dans la gestion des actifs alternatifs est une étape logique. "

Dans le même temps, Patrick Connors rejoindra DWS depuis son poste actuel de responsable européen de l'activité global credit financing and solutions chez Deutsche Bank pour devenir global head of private credit chez DWS. Il reportera directement au directeur général, Stefan Hoops. Patrick Connors possède plus de 20 ans d'expérience sur les marchés du financement privé et du crédit.