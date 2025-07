DWS enregistre une collecte record pour un premier semestre

DWS a enregistré des souscriptions nettes de 8,5 milliards d’euros au deuxième trimestre 2025. Hors fonds monétaires, la collecte s’établit à 3,7 milliards d’euros. Cela porte la collecte nette au premier semestre à 28,4 milliards d’euros. Hors fonds monétaires, elle ressort à 15,4 milliards d’euros. Il s’agit d’un nouveau record pour la société de gestion du groupe Deutsche Bank sur la période du premier semestre et d’un retournement de près de 40 milliards d’euros par rapport au premier semestre 2024, souligne la société de gestion.

La collecte a été tirée principalement par la gestion passive (dont les ETF Xtrackers), la gestion alternative et la gestion monétaire.

Les encours sont restés stables à 1.110 milliards d’euros.

Les revenus sont ressortis à 746 millions d’euros au deuxième trimestre, en léger repli de 1?%. Sur le semestre, ils ont augmenté de 11?% à 1.499 millions d’euros, principalement grâce à des frais de gestion et des frais de performance et transactions plus importants. Les coûts ont été réduits à 442 millions d’euros au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l’année, les coûts ont en revanche légèrement augmenté de 1?% sur un an à 911 millions d’euros.

Le bénéfice avant impôts a augmenté à 304 millions d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 7?%. Au premier semestre, l’augmentation est de 32?% à 589 millions.

Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 59,2?% au deuxième trimestre. Au premier semestre, il est en baisse de 6,1 points de pourcentage sur un an à 60,7?%, en ligne avec les attentes de DWS de porter ce ratio à moins de 61,5?%.

« Ce que vous voyez dans nos chiffres n’est pas une amélioration ponctuelle - nous ne nous sommes pas juste mis en forme pour l'été. C’est le résultat d’optimisations systématiques, et parfois difficiles, du taux d’exécution qui ont remodelé l’entreprise pour le long terme », explique Stefan Hoops, le directeur général de DWS. « Au cours des derniers trimestres, nous avons construit une base durable de bénéfices et de coûts qui nous met en bonne voie pour atteindre notre objectif de 4,50 euros par action cette année et pour la croissance future en 2026 et 2027 », ajoute-t-il.

