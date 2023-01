DWS convertit 4 ETF synthétiques à la réplication physique

(NEWSManagers.com) - Le gérant d'actifs allemand DWS vient de signaler aux porteurs de parts la modification de la politique d'investissement de quatre de ses ETF de la gamme Xtrackers. Il s'agit des fonds suivants, qui ont par ailleurs changé de noms :

- Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF (désormais Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF)

- Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF (désormais Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF)

- Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF (désormais Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG UCITS ETF)

- et Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF (désormais Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF)

Originellement fabriqués de manière synthétique, à l'aide de swaps, ils essaieront désormais de répliquer la performance de leurs indices de référence avec une réplication physique totale ou substantielle. Ces ETF pourront par ailleurs prêter leurs titres en portefeuille pour améliorer leur performance et réduire leurs coûts.