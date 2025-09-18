DuPont révise ses prévisions de ventes nettes pour 2025 afin de tenir compte de la scission de Qnity

Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu jeudi un chiffre d'affaires net pour 2025 d'environ 6,87 milliards de dollars, révisant ses perspectives antérieures pour tenir compte de la scission prévue de son unité électronique et de la cession de son activité Aramids.

Le chiffre révisé exclut les résultats de Qnity Electronics, qui sera séparée le 1er novembre, et de l'unité Aramids, qui sera traitée comme une activité abandonnée à partir du troisième trimestre.

DuPont a également abaissé sa prévision de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre à 1,06 $ par action, contre une prévision précédente de 1,15 $ par action, en raison de la vente de l'activité Aramids.

La société avait précédemment prévu un chiffre d'affaires net de 12,85 milliards de dollars pour 2025.

Le mois dernier, le fabricant de produits chimiques a déclaré qu'il vendrait son activité de fibres résistantes à la chaleur Aramids , qui est à l'origine de marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar, à la société sœur Arclin pour 1,8 milliard de dollars, dans le cadre d'une réorganisation plus large de l'entreprise de produits chimiques.

L'entreprise a déclaré qu'elle fournirait une mise à jour de ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, dans le cadre de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, alors qu'elle finalise sa structure de capital.