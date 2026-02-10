DuPont progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N augmentent de 4,6 % à 49,26 $ dans les transactions de pré-marché

** DD prévoit un bénéfice annuel ajusté pour 2026 compris entre 2,25 et 2,30 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,17 dollars par action - données compilées par LSEG

** DD a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du trimestre clos le 31 décembre, aidé par des ventes plus élevées dans son segment des soins de santé et par la restructuration de l'entreprise

** Sur une base ajustée, DD affiche un bénéfice de 46 cents par action pour le quatrième trimestre, contre 43 cents par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** En 2025, les actions de DD ont augmenté de 26 %