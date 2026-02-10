DuPont prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice élevés pour 2026 grâce à des gains dans le domaine des soins de santé et à la restructuration

Traduction automatisée par Reuters

Hausse des actions de plus de 2 %

Dépasse les estimations pour le quatrième trimestre

Prévisions de bénéfices et de ventes en hausse pour 2026

L'entreprise ne s'attend pas à des vents contraires significatifs en 2026

par Pooja Menon

Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu un chiffre d'affaires net et un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année supérieurs aux attentes des analystes, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidé par des ventes plus fortes dans le segment des soins de santé et une restructuration continue de l'entreprise.

Les actions de la société ont augmenté de 2,3 % dans la matinée.

DuPont a rationalisé ses activités alors que la hausse des coûts de production en Europe et le durcissement des réglementations environnementales poussent les fabricants mondiaux de produits chimiques à réévaluer leurs stratégies.

L'année dernière, son conseil d'administration a approuvé la séparation précédemment annoncée de son activité électronique, Qnity Electronics Q.N , qui comprend les technologies des semi-conducteurs et les solutions d'interconnexion.

Le chiffre d'affaires net du segment des technologies de l'eau et de la santé de DuPont ( ) a augmenté de 4 % pour atteindre 821 millions de dollars au cours du trimestre, grâce à la croissance des emballages et des dispositifs médicaux, ainsi qu'à la vigueur des marchés de l'eau industrielle.

Cette hausse a compensé la baisse de 3 % des ventes du segment diversifié des produits industriels, qui ont atteint 872 millions de dollars, la faiblesse des marchés de la construction, de l'impression et de l'emballage ayant pesé sur les résultats.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, les dirigeants ont déclaré que les tendances en matière de commandes dans le secteur des technologies industrielles indiquaient une stabilisation des marchés qui avaient connu des difficultés l'année dernière.

La société a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à des vents contraires significatifs en 2026 et qu'elle voyait une amélioration des marges brutes d'une année sur l'autre grâce à des initiatives de productivité.

La société basée à Wilmington, dans le Delaware, prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,25 et 2,30 dollars par action en 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 2,17 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires net en 2026 compris entre 7,08 et 7,14 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux attentes des analystes (7,06 milliards de dollars).

"Les prévisions de croissance solide de DuPont pour 2026 s'appuient sur les marchés finaux des soins de santé et de l'eau, qui devraient être les principaux moteurs de croissance de l'entreprise à l'avenir", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 46 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 43 cents par action.