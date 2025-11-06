DuPont dépasse ses estimations trimestrielles et dévoile un plan de rachat de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

DuPont dépasse ses estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

*

Annonce un plan de rachat d'actions de 2 milliards de dollars

*

Le bénéfice ajusté et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre sont inférieurs aux estimations

(Article réécrit intégralement avec le contexte et les commentaires de la conférence téléphonique) par Pooja Menon

Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a annoncé jeudi un troisième trimestre supérieur aux attentes et un nouveau plan de rachat d'actions de 2 milliards de dollars lié à la scission de l'unité Qnity Electronics et à la vente de l'activité Aramides.

Les actions ont peu varié au cours de la matinée, les investisseurs évaluant les bons résultats trimestriels de l'entreprise par rapport à des prévisions à court terme plus modérées.

DuPont a déclaré qu'elle continuerait à envisager des rachats d'actions et des activités de fusion et d'acquisition, rassurant ainsi les investisseurs sur la position positive de son bilan alors qu'elle s'apprête à devenir une entreprise de matériaux plus légère et à forte croissance, axée sur la technologie.

La société a annoncé en août qu'elle vendrait son unité Aramids, qui fabrique des fibres résistantes à la chaleur, à son rival Arclin pour 1,8 milliard de dollars. En octobre, son conseil d'administration a approuvé le projet de scission de Qnity Electronics.

DuPont a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'il s'attendait à ce que les ventes organiques de 2025 augmentent d'environ 2 %, alimentées par une forte demande dans les marchés finaux des soins de santé et de l'eau. Elle prévoit un bénéfice d'exploitation de base de 1,60 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 1,58 milliard de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 43 cents par action au quatrième trimestre, inférieur au consensus de 45 cents, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 1,69 milliard de dollars, alors que les analystes l'estimaient à 1,72 milliard de dollars.

Les perspectives plus modestes et les marges plus étroites reflètent une demande toujours inégale sur les marchés de l'industrie et de la construction au cours de la transition de DuPont après la séparation, a déclaré la société.

Les ventes nettes du segment industriel de DuPont ont augmenté de 4,8 % au troisième trimestre, tandis que le segment électronique a progressé de 11,2 %.

"La vigueur continue des marchés finaux de l'électronique, des soins de santé et de l'eau, ainsi que l'attention portée à l'exécution opérationnelle, ont continué à stimuler la croissance du chiffre d'affaires et la conversion des liquidités", a déclaré Lori Koch, directrice générale de DuPont.

Les ventes nettes trimestrielles de DuPont ont augmenté de 7,3 % pour atteindre 3,07 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 2,9 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,09 dollar par action, contre 1,06 dollar attendu.