Dupont de Nemours attendu en hausse après l'annonce de la cession de son activité résines

(AOF) - Dupont de Nemours est attendu en légère hausse en pré-marché à Wall Street après que le chimiste américain a annoncé la vente de 80,1% de son activité de production de résines delrin à la société de capital-investissement The Jordan Company pour environ 1,25 milliard de dollars. Le delrin est une résine dotée d’une grande résistance à la traction, qui en fait un substitut de choix pour les pièces métalliques dans des produits allant des roues dentées aux stylos à insuline.

DuPont devrait recevoir environ 1,25 milliard de dollars en espèces et des billets à recevoir pour 350 millions de dollars après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu vers la fin de l'année. Le groupe cherchait à se désengager du delrin depuis février 2022.

L'opération marque une nouvelle étape dans la réalisation de l'objectif du PDG Ed Breen, qui consiste à doubler les activités de DuPont dans les domaines de l'électronique et des solutions pour l'eau. Le groupe a modifié son portefeuille pour se concentrer sur les activités à forte marge et les secteurs à croissance rapide tels que les véhicules électriques, la 5G et l'énergie propre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.