Dupont de Nemours annonce deux spin-off centrées sur l'électronique et l'eau

(AOF) - Dupont de Nemours est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé son projet de scission en trois entités indépendantes : deux sociétés centrées sur l'électronique et l'eau qui devraient être leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, et New DuPont qui " restera une entreprise industrielle diversifiée de premier plan ". " Au moment de la séparation, chacune des trois sociétés disposera de bilans solides, de profils financiers attractifs et d’opportunités de croissance intéressantes " précise le groupe.

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.