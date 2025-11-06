DuPont chute à la suite d'estimations négatives pour le quatrième trimestre

6 novembre - ** Les actions du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N chutent de 8,5 % à 36,26 $ avant bourse

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre en baisse, reflétant la scission prévue de son unité électronique Qnity et la cession de l'activité Aramids

** La société prévoit maintenant un bénéfice ajusté de 43 cents par action pour le quatrième trimestre, légèrement inférieur aux prévisions de 45 cents - données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année devrait s'élever à environ 1,66 $ par action, contre une estimation moyenne de 2,67 $ par action pour les analystes

** Cependant, le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'élève à 1,09 $ par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,06 $ par action

** Annonce d'une nouvelle autorisation de rachat d'actions ordinaires à hauteur de 2 milliards de dollars et lancement imminent d'un rachat d'actions accéléré de 500 millions de dollars

** Les ventes nettes du segment industriel augmentent de 4,8 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre rapporté, tandis que le segment électronique enregistre une augmentation de 11,2 % pour atteindre 1,28 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 24,2 % depuis le début de l'année