DuPont abaisse ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

DuPont DD.N a déclaré jeudi avoir réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour le troisième trimestre afin de refléter l'impact de la reclassification de sa marque de fibres thermorésistantes, Aramids, en tant qu'activité abandonnée. Il prévoit un bénéfice ajusté de 1,06 $ par action pour le troisième trimestre, contre une prévision antérieure de 1,15 $ par action.