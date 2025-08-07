Duolingo s'envole grâce à une croissance pilotée par l'IA et à des prévisions à la hausse qui renforcent la confiance des investisseurs

Les fonctionnalités pilotées par l'IA stimulent la croissance du nombre d'utilisateurs et la monétisation

Baisse de la marge brute moins importante que prévu en raison de la diminution des coûts liés à l'IA

Le bénéfice ajusté par action de Duolingo dépasse les estimations

par Akash Sriram

Les actions de Duolingo DUOL.O ont bondi d'environ 32% jeudi, après que l'augmentation des prévisions annuelles de la société a renforcé la confiance des investisseurs dans sa capacité à stimuler la croissance des utilisateurs grâce aux fonctions d'IA et à l'engagement social, tout en améliorant la monétisation.

L'entreprise maintient la croissance du nombre d'utilisateurs en expérimentant des fonctions d'application, en utilisant des stratégies d'engagement social et en optimisant ses offres d'abonnement afin de retenir les utilisateurs et d'en attirer de nouveaux.

Duolingo mène des expériences pour déterminer quels abonnements sont proposés à quel utilisateur et à quel moment, dans le but de maximiser la valeur à long terme de la plateforme plutôt que de promouvoir un plan unique.

Le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 6 % au deuxième trimestre, en grande partie grâce aux utilisateurs qui ont migré vers le niveau Max de Duolingo, dont le prix est plus élevé et qui offre des fonctionnalités telles que les appels vidéo alimentés par l'IA pour pratiquer les compétences conversationnelles. L'entreprise a également enregistré une croissance de son plan Super à 12,99 $ par mois.

"Bien que nous maintenions une position plus prudente sur la croissance des utilisateurs à court terme, nous voyons plusieurs sources d'amélioration dans le modèle, plus particulièrement à travers les efforts de monétisation (prix et l'amélioration de la conversion payante) et des marges", ont déclaré les analystes de Raymond James dans une note.

La marge brute de Duolingo a baissé de 100 points de base au cours du trimestre, moins que la baisse de 300 points de base prévue, en raison de coûts d'IA inférieurs à ceux prévus et d'une meilleure performance dans le secteur des annonces.

"Nous avons amélioré notre marge brute, en partie parce que les coûts de l'IA qui alimentent Max ont été inférieurs à ce que nous avions prévu, le coût des outils d'appel à l'IA a beaucoup baissé", a déclaré le directeur financier Matt Skarupa à Reuters.

La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 91 cents, dépassant l'estimation des analystes de 58 cents, ce qui les a incités à revoir à la hausse leurs attentes en matière de bénéfices.

Elle devrait ajouter environ 5 milliards de dollars à sa valorisation boursière de 15,62 milliards de dollars, si les niveaux actuels se maintiennent.

Néanmoins, à la clôture de mercredi, les actions de Duolingo se négociaient à 85,21 fois les attentes de bénéfices avant les résultats, au-dessus des sociétés de services Internet telles que Uber (26,54) et DoorDash (79,38).