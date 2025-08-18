Duolingo gagne du terrain, Keybanc revalorise l'action en raison de la croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité

18 août - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O sont en hausse de 2,8 % à 336 $ avant le marché

** Keybanc Capital Markets relève le titre de "pondération de secteur" à "surpondérer" et fixe un objectif de prix de 460 $

** L'objectif de prix représente une hausse de 41 % par rapport au cours de clôture de vendredi

** "La croissance du nombre d'utilisateurs et la conversion des abonnés se poursuivent, et nous pensons que Duolingo est en mesure de générer une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 30 % et une croissance annuelle de l'EBITDA de 44 % entre 2024 et 2027", déclare Keybanc Capital Markets

** La société de courtage affirme que l'argument est qu'il y a de multiples moteurs à venir et que les innovations en matière d'IA sont plus susceptibles d'aider que de nuire à la monétisation

** Vingt-quatre analystes estiment en moyenne que l'action est "Acheter"; le prix médian est de 492,13 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 1 % cette année