Duolingo en hausse ; BofA passe à "buy" (acheter)
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:22

- ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O augmentent de 4,2 % à 183,88 $ avant le marché

** BofA Global Research passe de "neutre" à "achat"

** La société de courtage réduit le PT à 250 $ de 301 $, ce qui implique toujours une hausse de 41,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 24 analystes est "achat"; leur prévision médiane est de 292,50 $ - données compilées par LSEG

** DUOL a chuté de 45,9% en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

