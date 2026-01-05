Duolingo en hausse ; BofA passe à "buy" (acheter)

- ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O augmentent de 4,2 % à 183,88 $ avant le marché

** BofA Global Research passe de "neutre" à "achat"

** La société de courtage réduit le PT à 250 $ de 301 $, ce qui implique toujours une hausse de 41,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 24 analystes est "achat"; leur prévision médiane est de 292,50 $ - données compilées par LSEG

** DUOL a chuté de 45,9% en 2025

