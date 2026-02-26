 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Duolingo en baisse après des prévisions de réservations inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O ont baissé de ~23% à 90,75 $ dans les échanges prolongés ** Les prévisions de réservations de la société pour le premier trimestre et pour l'année 2026 sont inférieures aux attentes, car elle change de stratégie pour une croissance plus rapide du nombre d'utilisateurs, ce qui a un impact sur la monétisation et la rentabilité

** La société prévoit des réservations d'environ 301,5 millions de dollars au premier trimestre, inférieures aux estimations de 329,7 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha

** Les réservations annuelles devraient se situer entre 1,27 et 1,30 milliard de dollars, en dessous des estimations de 1,39 milliard de dollars

** DUOL a chuté de ~46% en 2025

Valeurs associées

DUOLINGO RG-A
117,4500 USD NASDAQ +5,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank