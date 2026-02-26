Duolingo en baisse après des prévisions de réservations inférieures aux estimations

26 février - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O ont baissé de ~23% à 90,75 $ dans les échanges prolongés ** Les prévisions de réservations de la société pour le premier trimestre et pour l'année 2026 sont inférieures aux attentes, car elle change de stratégie pour une croissance plus rapide du nombre d'utilisateurs, ce qui a un impact sur la monétisation et la rentabilité

** La société prévoit des réservations d'environ 301,5 millions de dollars au premier trimestre, inférieures aux estimations de 329,7 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha

** Les réservations annuelles devraient se situer entre 1,27 et 1,30 milliard de dollars, en dessous des estimations de 1,39 milliard de dollars

** DUOL a chuté de ~46% en 2025