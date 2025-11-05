Duolingo déclare que les fonctions d'IA sont "rentables" et dépasse les estimations de revenus, tout en augmentant ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Duolingo revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel au-delà des estimations

Les paliers alimentés par l'IA attirent plus d'abonnés payants, ce qui augmente les revenus

Le partenariat avec Luckin Coffee renforce la visibilité de la marque en Chine

Duolingo Inc DUOL.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, alors que l'application d'apprentissage des langues a attiré plus d'abonnés payants pour son niveau alimenté par l'IA.

Les actions de la société basée à Pittsburgh ont augmenté de 7 % dans les échanges après la cloche.

La société fonctionne sur un modèle "freemium" et a cherché à convertir les utilisateurs gratuits en abonnements payants, tels que "Super Duolingo" pour une expérience sans publicité, et "Duolingo Max", qui incorpore des fonctions d'IA générative.

"Nous sommes l'une des rares entreprises à avoir trouvé un moyen de tirer profit de l'IA. C'est en fait rentable pour nous", a déclaré le directeur général Luis von Ahn à Reuters.

Bien que les ajouts de l'IA aient abouti à une marge bénéficiaire plus faible de 72,5 % au troisième trimestre, celle-ci est restée supérieure aux estimations de 71,4 %, selon les données compilées par LSEG.

La croissance de la base d'utilisateurs a continué à favoriser les conversions d'utilisateurs gratuits en abonnés payants. Le nombre d'utilisateurs payants a augmenté de 34 % pour atteindre 11,5 millions au troisième trimestre.

La croissance a été soutenue par des performances exceptionnelles en Chine. Un partenariat avec Luckin Coffee en juillet a permis de renforcer la visibilité dans la région.

"Cette activation a été un véritable succès. Nous n'avons pas eu à débourser d'argent pour cela. Vingt-six mille magasins Luckin ont vendu plus de 10 millions de boissons portant la marque Duolingo, ce qui a directement entraîné une augmentation du nombre d'utilisateurs, principalement en Chine", a déclaré Luis von Ahn.

L'entreprise s'est toujours appuyée sur ses campagnes de marketing viral et sa forte présence dans les médias sociaux pour acquérir des utilisateurs à faible coût, une stratégie qui l'a aidée à acquérir une position dominante sur le marché de l'apprentissage mobile.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de 271,7 millions de dollars a dépassé les estimations de 260,3 millions de dollars. Duolingo a dépassé les estimations de revenus chaque trimestre depuis que la société est entrée en bourse en 2021.

La société a relevé ses prévisions de revenus annuels entre 1,028 et 1,032 milliard de dollars, contre 1,01 à 1,02 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,02 milliard de dollars, selon les données de LSEG.