Duluth Holdings gagne en affichant un profit du deuxième trimestre contre une perte un an plus tôt
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la marque lifestyle Duluth Holdings DLTH.O augmentent de 45,25% à 3,43

** La société affiche un profit par action ajusté de 3 cents du deuxième trimestre, contre une perte de 2 cents il y a un an

** DLTH maintient ses prévisions pour 2025

** La marge brute du deuxième trimestre augmente à 54,7% des ventes nettes, contre 52,3% il y a un an

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de près de 17% depuis le début de l'année

