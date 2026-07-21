Duke Robotics en hausse après que Maxim Group a émis une première recommandation « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action de la société de technologies de défense Duke Robotics ( DUKR.O ) progresse de 4,6 % à 5,46 dollars

** La société de courtage Maxim Group attribue à DUKR une recommandation « achat » et un objectif de cours de 12 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 130 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La demande croissante pesant sur les réseaux électriques, générée par les centres de données, les véhicules électriques et d’autres applications, devrait soutenir les dépenses consacrées aux services visant à renforcer la fiabilité du réseau, tels que ceux fournis par DUKR – selon la société de courtage

** Jusqu'à sa dernière clôture, le titre avait reculé d’environ 15 % cette année